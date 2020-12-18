تصويت ميسي ورونالدو

2020/12/18 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم

نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة

أفضل لاعب لعام 2020، يوم امس الخميس،

خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في

لوزان، بعد أن حصل على

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