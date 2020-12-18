جو بايدن يكشف عن فريقه البيئي والوزارة المسؤولة عن الموارد الطبيعية

2020/12/18 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن فريقه البيئي والوزارة المسؤولة عن الموارد الطبيعية، قائلا ان هذا الفريق سيكون جاهزا في اليوم الأول لمواجهة التهديد الوجودي الذي يمثله تغير المناخ من خلال استجابة وطنية موحدة.

واختار بايدن مايكل ريغان ذا الأصول الافريقية والذي يرأس إدارة البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية منذ عام الفين وسبعة وعشر وكان مسؤولا لفترة طويلة عن قضايا تتعلّق بنوعية الهواء في وكالة حماية البيئة في عهدي بيل كلينتون وجورج بوش الابن، على رأس الوكالة الأميركية لحماية البيئة.

كما اختار بايدن النائبة المنحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد ديب هالاند لتسليمها حقيبة الداخلية، وجينيفر غرانهولم الحاكمة السابقة لميشيغن، وزيرة للطاقة.

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