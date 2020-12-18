2020/12/18 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولى من نوعها .. بابل تحتضن بطولة "قادمون يا عراق" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى من نوعها .. بابل تحتضن بطولة "قادمون يا عراق" ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى من نوعها .. بابل تحتضن بطولة "قادمون يا عراق" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).