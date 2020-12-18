وزير النقل يعلن أرباح الخطوط الجوية الشهر الحالي: تطور حقيقي بالعمل

2020/12/18 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الجمعة، أن الخطوط الجوية حققت أكثر من 18 مليون دولار أرباحاً هذا الشهر.

وقال الشبلي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (18 كانون الاول 2020)، إن "التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، وأنها حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي"، لافتاً إلى أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة".

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً، ولكن ليس بمستوى الطموح"، موضحاً أن" لديه بعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير العمل في الشركة قريباً".

وأشار الشبلي إلى أن "يوم أمس انطلقت أول طائرة من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، وهي أول رحلة عراقية بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراق إلى أوروبا".

وأعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، استئناف الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الاول 2020)، أنه "استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر الشبلي تم تسيير أولى الرحلات من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار اربيل وتوجهت بعد ذلك الى مطار دوسلدورف الدولي (ألمانيا) ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة".

وتابع حسن، أن "الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم".

وأشار الى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الأوروبية وبشكل منتظم ومنها (برلين ، لندن ، فرانكفورت ، كوبنهاكن)".

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