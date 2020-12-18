بعد حديث عن تحولها لـ”شركة خاسرة”.. النقل تفتح “خزينة” الخطوط الجوية: هذا ما جنته خلال الشهر الحالي.. ولكن!

2020/12/18 | 14:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية حققت أكثر من 18 مليون دولار أرباحاً هذا الشهر، وذلك بعد تصريح سابق اربك الاوساط العراقية عندما قال الوزير ان الخطوط الجوية تحولت الى شركة خاسرة، الا انه وصفها بانها مازالت ليست بمستوى الطموح.

وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، وأنها حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي”، لافتاً إلى أن “جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة”.

وأضاف أن “الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً ،ولكن ليس بمستوى الطموح”، موضحاً أن” لديه بعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير العمل في الشركة قريباً”.

وأشار الشبلي إلى أن “يوم أمس انطلقت أول طائرة من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية ،وهي أول رحلة عراقية بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراق إلى أوروبا”.

وفي وقت سابق، وصف الشبلي شركة الخطوط الجوية العراقية بانها تحولت الى “خاسرة” الامر الذي ردت عليه الشركة في بيان مبينة ان “وزير النقل كان يقصد ان الشركة تعرضت لخسارة جراء جائحة كورونا وليس انها شركة خاسرة”.

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