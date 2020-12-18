القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في بغداد

2020/12/18 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القاء القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ٢٤ ساعة الماضية إذ تضمنت :-

القاء القبض على متهم قام بأنتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية وتم توقيفه وفق المادة ١٦٠ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام المنصور .

هذا وقد ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع .

فيما تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتسليب والتزوير ضمن أعمال مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب وباب الشيخ وبغداد الجديدة والكرادة والقدس والبياع والكاظمية والغزالية والصالحية والمحمودية وابي غريب والحرية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٢٤ أسلحة ، ٢٤٣ ، ق.ع .

إضافةً إلى القاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور وحسينية المعامل والكرامة والحبيبية وحي العامل ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة وفق المادتين ٤٤٦ ، ٤٦١ ق.ع .

فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة اجرام المدائن ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ”.

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