الصحة تعلن موعد وصول لقاح فايزر الى العراق

2020/12/18 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة فايزر في الايام المقبلة للحصول على لقاحها الخص بكورونا، متوقعا وصوله الى العراق خلال الربع الثاني من السنة المقبلة.

وذكرت الوزارة قي تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (18 كانون الاول 2020)، أنها، "ترجح توقيع اتفاق مع شركة فايرز للقاح كورونا في الأيام المقبلة، مضيفة، سيتم التعاقد على مليون ونصف المليون لقاح".

وأضافت، أن "اللقاح سيصل إلى العراق في الربع الثاني من السنة المقبلة، مبينة انها، متواصلة مع بقية الشركات لكن شرط التوقيع يتوقف على اعتمادها دوليا".

وقد اعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق، التوصية باستخدام لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنها "توصي باستخدام لقاح موديرنا ليكون ثاني لقاح بعد فايزر يحصل على اذن الاستخدام ضد الكورونا COVID19".

وكانت لجنة الخبراء في هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ايدت في وقت سابق، الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بعد التصويت عليه داخل اللجنة بـ 17 صوتا.

ا.ح

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