2020/12/18 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

302 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الى تشكل الضباب الكثيف على مناطق واسعة من البلاد وعودة حالات عدم الاستقرار بعد يوم 22 من الشهر الحالي.

وذكر المتنبىء الجوي نائل العلي في تدوينة على فيسبوك بشأن التوقعات الخاصة بشان طقس العراق ما يأتي:

اولا -أجواء مستقرة باردة ضبابية...



مع فرصة زخات مطر خفيفة على المناطق الغربية ووصولا إلى مناطق بادية النجف وغرب كربلاء وبعض المناطق الشمالية.....خلال يوم الجمعة.

ثانيا - درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال النهار.

المنطقة الشمالية....



10 إلى 15

المنطقة الوسطى...



16 إلى 18

المنطقة الجنوبية...



18 إلى 19

المنطقة الغربية...



13 إلى 15

ثالثا - الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة لاتتجاوز سرعتها 12 كم ب الساعة.

رابعا - يتشكل الضباب الكثيف على مناطق واسعة من البلاد وبالاخص المناطق الوسطى ومناطق الفرات الأوسط والذي يزول خلال الصباح.

خامسا - تعود حالات عدم الاستقرار بعد يوم 22، ومتوقع هطول امطار في محدده من البلاد بالأخص جنوبي وشمالي البلاد.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضباب كثيف في مناطق متعددة وتوقعات بعودة عدم الاستقرار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضباب كثيف في مناطق متعددة وتوقعات بعودة عدم الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).