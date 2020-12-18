الدين....... والسياسة

2020/12/18 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:السيد محمد الطالقاني

تحاول قوى الاستكبار والاحتلال من خلال

الغزو الثقافي التي تستغله لتمرير

مصالحها والاعيبها الخبيثة, بالتشويش

على العقول والاذهان وتوهيم الناس

بضرورة فصل الدين عن السياسة, وجَع

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