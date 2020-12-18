كربلاء يخسر ودياً امام الرمادي بهدفين نظيفين

2020/12/18 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي كربلاء بهدفين نظيفين، امام

نادي الرمادي في مباراة ودية جرت على

ملعب كربلاء ضمن استعدادات "العميد"

لمنافسات التأهل للدوري الممتاز.

وقال مشرف الفريق مشتاق صلال، ان

"الدوري التأهيلي يحتاج لأموا

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