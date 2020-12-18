2020/12/18 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إنها رصدت عشرة ملايين بير (260 ألف دولار أميركي) مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان الزعماء الفارين للقوات المتمردة في إقليم تيغراي في شمال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 260 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن زعماء تيغراي الفارين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 260 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن زعماء تيغراي الفارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).