إعصار ياسا الضخم يدمر قرى بأكملها أثناء اجتياحه أرخبيل فيجي

2020/12/18 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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دمر إعصار ياسا الضخم قرى بأكملها أثناء اجتياحه أرخبيل فيجي وفق ما قالت وكالات الإغاثة مع تأكيد حالتي وفاة من بينهما رضيع فيما يسارع عناصر الإنقاذ لمساعدة السكان الأكثر تضررا

ووصل ياسا المصنف في الفئة الخامسة وهي الأعلى في مستوى الأعاصير، إلى هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، اذ ضرب أولا فانوا ليفو، ثاني أكبر جزيرة في فيجي، وتسبب الإعصار بفيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع للتيار الكهربائي قبل الانتقال إلى البحر في وقت مبكر فيما تراجعت حدته وأصبح عاصفة من الفئة الثالثة.

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