2020/12/18 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الرقابة في السليمانية تصادر لحوماً خارج السيطرة الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الرقابة في السليمانية تصادر لحوماً خارج السيطرة الصحية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الرقابة في السليمانية تصادر لحوماً خارج السيطرة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).