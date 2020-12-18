اتحاد السلة يصدر توجيهاً الى حكام الدوري الممتاز

2020/12/18 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادأصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، توجيها الى حكام الدوري الممتاز قبيل انطلاق الدوري.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد قرر اجراء فحوصات فايروس كورونا للحكام قبيل انطلاق الدوري الممتاز تنفيذاً لإجراءات خلية الازمة”.

واوضح ان “الاتحاد حدد يوم غد السبت موعداً لإجراء الفحوص على قاعة الشعب للألعاب الرياضية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً”، مشيراً الى ان “الاجراء روتيني وضروري قبل بدأ الدوري”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق يوم غد السبت.



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