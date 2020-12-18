1.66 مليون وفاة و75 مليون إصابة بكورونا حول العالم

2020/12/18 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 74.983 مليون، صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ للأنباء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1.662.680 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

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