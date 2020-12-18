بالوثيقة.. معاقبة وتكليف مدير وكالة بدلا عن الاصالة في وزارة الصناعة

2020/12/18 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن محافظة البصرة خلف عبدالصمد، عن قيام وزارة الصناعة بمعاقبة مدير ونقله من بغداد الى المحافظة.

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