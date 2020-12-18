2020/12/18 | 15:22 - المصدر: فرانس 24

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تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى العناوين التالية: بعد قرار رفع الدعم عن الطحين..



منقوشة الزعتر حديث اللبنانيين.



ما حقيقة وجود كنوز من الذهب في عمّان.



مشهد انتحار يثير سخرية السعوديين.



سيارة من خشب بأيدي عراقية.



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