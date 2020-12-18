قتلى بينهم أطفال بتفجير عربة

2020/12/18 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع خلال تجمع ديني وأسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين اليوم الجمعة.

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