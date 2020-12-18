الاصابات تعاود الارتفاع في الموقف الوبائي اليومي في العراق

2020/12/18 | 15:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عاودت حالات الاصابة بكورونا لتسجيل رقم مرتفع، بعد ايام من مراوحتها حول الألف اصابة يوميا.

وسجلت وزارة الصحة 1362 اصابة جديدة، مقابل 1770 حالة شفاء جديدة.

وجاء عدد الوفيات بـ20 حالة جديدة في عموم العراق.

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