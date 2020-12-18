بينتهم منتحل لصفة ضابط.. مبتزون وسراق في قبضة شرطة بغداد

2020/12/18 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني والسرقة في بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوكالة تلقته السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية وعدد من المجرمين بجرائم الابتزاز الالكتروني والسرقة والتزوير في بغداد".

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