تسجيل 1362 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/12/18 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المختبرات الصحية في العراق خلال آخر 24 ساعة أكثر من 1300 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن البلاد ليرتفع معها إجمالي العدد منذ تفشي الوباء ولغاية الآن الى 581811.

وذكرت وزارة الصحة في الموقف الوبائي الذي تصدر بشكل يومي أنها سجلت 1362 إصابة جديدة في مختلف مناطق البلاد، في حين تم تسجيل 20 حالة وفاة، فيما تماثل 1770 حالة للشفاء، متوقفا على أعداد الاصابة اليومية.

وبينت الوزارة أنها أجرت 34670 فحصا مختبريا لتشخيص فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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