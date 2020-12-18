مقتل 15 مدنياً بانفجار في تجمع ديني بأفغانستان

2020/12/18 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجاراً في تجمع ديني وسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل وإصابة 20 آخرين اليوم الجمعة، ورجحت وجود أطفال بين الضحايا.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.

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