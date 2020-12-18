النقل تعلن عن ارباح الخطوط الجوية للشهر الحالي

2020/12/18 | 15:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تحقيق الخطوط الجوية العراقية اكثر من 18 مليون دولار من الارباح خلال الشهر الحالي.

وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (18 كانون الاول 2020)، إن "التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطورا حقيقيا في عمل الشركة وأنها حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي"، لافتا إلى أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة".

وأضاف، أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطورا، ولكن ليس بمستوى الطموح".

واوضح، أن" لديه بعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية وبالتعاون مع مديرها لتطوير العمل في الشركة قريبا".

وأشار الشبلي إلى أن "انطلاق اول طائرة من بغداد يوم،امس الخميس، إلى مدينة دوسلدورف الألمانية في أول رحلة عراقية بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراق إلى أوروبا".

ا.ح

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