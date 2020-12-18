استنفار في أستراليا بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لفيروس كورونا

2020/12/18 | 15:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

تعيش أستراليا حالة استنفار منذ أمس بعد تأكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في نحو 30 موقعا والكشف عن 17 إصابة بسلالة جديدة من هذا الفيروس.

ودعي سكان السواحل الشمالية لسيدني من طرف وزارة الصحة الأسترالية إلى البقاء في بيوتهم لمدة 3 أيام، على الأقل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي من بينها الارتداء بدون انقطاع للأقنعة الواقية.



وتم إقرار قيود على التنقل بين الأقاليم، كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق.

وأمام هذه المستجدات، سادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيما الغذائية، في المحلات وأسواق “السوبرماركت” في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى.انتهى 25

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