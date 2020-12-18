بلينكن ... رسول اسرائيل الوفي - عدنان الصباح

2020/12/18 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح • أخيرا حسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمره في موضوع اختيار الرجل الأول في السياسة الخارجية الأمريكية بإعلانه اسم توني بلينكن لشغل هذا المنصب ومن يعرفون بلينكن وتابعوا تاريخه سيتعرفون عليه كأحد أعمدة الأمن القومي في عهد اوباما فقد كان نائبا لمستشار الأمن القومي الأمريكي ومستشار امن قومي لبايدن الذي شغل منصب نائب باراك اوباما آنذاك وها وهو يحمله معه لمنصب وزير خارجيته او صانع السياسة الخارجية ......





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