قراءات لاكانية في سينما المخرج الفرنسي روبير بريسون - محمد احمد الغريب عبدربه

2020/12/18 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_احمد_الغريب_عبدربه اللاكانية في افلام بيرسون شخصيات افلام المخرج الفرنسي روبير بيرسون، شخصيات ترفض الاخر، لا تحقق وجودها من خلاله وفقا لتعريفات النفسية اللاكانية، وفقا للمحل النفسي البنيوي الفرنسي جاك لاكان .حيث الانا لا تترك للاخر أن يكون سيدا عليه يحقق وجودها ويعترف بها، فهي تعيش وتتمركز داخليا حول الانا، ففي فيلم النشال، البطل لا يقترب من الاخر بمساحات معقولة واجتماعية، هو يتمركز حول الانا المتألمة، لا يتحدث، ......





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