طالباني: لن نعود من بغداد دون اتفاق حول المستحقات المالية

2020/12/18 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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اعرب رئيس الوفد الكردي المفاوض قوباد طالباني، عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للاقليم.

وقال الطالباني ان المعرقلات تتوزع بين اجواء سياسية غير صحية في بغداد، فضلا عن ضغوطات سياسية على جميع الاطراف، لذلك فان عملية الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل ليست سهلة، الا ان الوفد الكردي يسعى للتوصل الى اتفاق.

وأضاف ان المشاكل العالقة تعود الى مواد في الدستور المركزي فضلا عن التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة.

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