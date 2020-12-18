الصحة العراقية: نعتزم التعاقد مع فايزر لتجهيز مليون ونصف جرعة لقاح

2020/12/18 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة العراقية عن وصولها الى مراحل متقدمة في المفاوضات مع شركة فايزر الأميركية للحصول على لقاح فايروس كورونا، مرجحة التوصل الى اتفاق نهائي مع الشركة خلال الايام المقبلة.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير ان الوزارة عازمة على التعاقد مع فايزر بشكل مبدئي لتجهيز العراق بكمية تقدر بمليون ونصف المليون جرعة لقاح او اكثر تصل الى البلاد خلال الربع الثاني من العام المقبل.

واكد عبد الامير أن اولوية توزيع اللقاح ستكون لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية.

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