التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط ميسان والشرطة

2020/12/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا نفط ميسان والشرطة اليوم الجمعة ( 18 كانون الاول 2020) بنتيجة التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز، فيما فاز الكهرباء على القاسم، وتعادل الصناعات والامانة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن،" الشوط الاول للقاء نفط ميسان والشرطة، بدأ بتقدم الفريق النفطي بهدف السبق في الدقيقة الخامسة عن طريق محترفه اليمني ناصر محموده ، لينتهي الشوط بالهدف الوحيد، فيما حضر التعادل السلبي في لقاء الكهرباء والقاسم، والصناعات والامانة في نفس الشوط".

واضاف،" وفي الشوط الثاني أدرك الشرطة التعادل بواسطة سعد ناطق عند الدقيقة 50 من اللقاء ، لتنتهي المباراة 1-1، فيما استمر التعادل السلبي حتى نهاية اللقاء بين الصناعات والامانة، بينما خسر القاسم من الكهرباء صفر – 1".

يشار الى ان الجولة قد افتتحت امس الجمعة بفوز الكرخ على اربيل ، والجوية على نفط الوسط، وتعادل الديوانية والحدود، والسماوة والطلبة.

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