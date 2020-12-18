تظاهرة في بابل ضد تخفيض الرواتب

2020/12/18 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تظاهر المئات اليوم الجمعة في تقاطع مركز الثورة بوسط الحلة لمطالبة مجلس النواب برفض مسودة قانون الموازنة للعام 2021 المسربة التي تتضمن تقليص وتخفيض مخصصات موظفي الدولة.وقال المتظاهر علي حسن"ان المئات من أبناء مدينة الحلة تظاهروا اليوم الجمعة في تقاطع مجسر الثورة بوسط الحلة حاملين شعاراتتؤكد ان اعتبار الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين خط احمر .واضاف ان حل الأزمة المالية في العراق لا يكون بتقليص رواتب الموظفين ولكن بمحاربة الفساد المالي والإداري وتفعيل الاستثمار مشيرا الى التوجه نحو الإضراب في حالة عدم سحب مسودة القانون"./انتهى

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