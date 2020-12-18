خبير اقتصادي لـ/نينا/ : ارتفاع سعر الدولار سينعكس سلبا على المواطن البسيط فقط

2020/12/18 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، البرلمان الى عدم الاسهام في رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بقراراته وتصريحات نوابه، مؤكدا :" ان ارتفاع الدولار امام الدينار سينعكس سلبا على المواطن البسيط لاغير ".وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 12% سينعكس سلبا على العملة المحلية وعلى المواطن الفقير "، مشيرا الى :" ان بعض مقترحات وتصريحات النواب بتخفيض العملة المحلية اربكت السوق واشعلت سعر الدولار .ويفترض من النواب عدم الادلاء بهكذا تصريحات حساسة ".وشدد على ضرورة اقرار موازنة 2021 بسرعة دون المساس بسعر الدولار والدينار ، واللجوء الى منظمة / اوبك + / للضغط عليها واعطاء حصة للعراق في الانتاج ، والضغط على المنافذ الحدودية وايراداتها لتمويل العجز وليس الدينار والعملة المحلية "./انتهى8

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