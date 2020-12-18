2020/12/18 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت شرطة البصرة من القاء القبض على متهم حاول قتل زوجته وابنائه في احدى مواقع الطمر الصحي في البصرة.

وقال قائد الشرطة اللواء عباس ناجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الاول 2020) إن "شرطة المحافظة استطاعت انقاذ عائلة كاملة تتكون من امرأة وخمسة ابناء من موت محقق بعد اعتراض عجلة النفايات التي يقودها المتهم من قبل الشرطة واعتقاله واعادة العائلة الى منزلها".

واضاف ناجي ان "شكوك الشرطة حامت حول سائق الكابسة وبعد التفتيش عثرت الشرطة على عائلته المكونة من زوجتة وخمسة من ابنائة كدسهم داخل الكابسة"، لافتا الى انه " وبعد التحقيق مع المشتبه به اعترف بجريمته والتخطيط بقتلهم جميعا بعد نقلهم بالكابسة الى احد مواقع الطمر".

واشار الى انه "تم تحويل الجاني امام قاضي التحقيق وتم اعتقاله وفقا قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص حاول قتل زوجته وأبنائه الخمسة بطريقة غريبة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص حاول قتل زوجته وأبنائه الخمسة بطريقة غريبة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).