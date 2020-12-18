القبول المركزي والتخطيط لأقتصاد متنوع غير ريعي… عامر ابراهيم

2020/12/18 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عامر ابراهيم – إعلامي عراقي:

كلية الزراعة في الموصل (سلة غذاء العراق) تقبل 55 طالبا يتوزعون على 11 قسما فيها , بمعدل 5 طلاب لكل قسم !!

بينما كليات الصيدلة في العراق تقبل 3284 طالبا !!

هل حاجة العراق الان للصيادلة أكثر من حاجته لمتخصصين في الزراعة و الصناعة ؟

أين التخطيط لأقتصاد متنوع غير ريعي ؟

الحد الادنى للقبول في كلية الطب العام هو 99.6 !

7106 طالب مقبول طب عام … هل هذا طبيعي ؟

طبعا لا , مهما حاول المعنيون ان يلوكوا الاسباب

هذا مؤشر خلل فاضح في النظام التربوي .

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