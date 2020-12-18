كورونا يصيب ثاني زعيم اوربي خلال يومين

2020/12/18 | 16:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش اليوم الجمعة أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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