رغم الاغلاق العالمي.. عدد صادم لضحايا الهجرة خلال 2020

2020/12/18 | 16:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إفادة صحفية أن 3174 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى دول أكثر أمنا.

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