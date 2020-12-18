الحشد يطهر طريقا استراتيجيا في كركوك

2020/12/18 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تطهير طريق استراتيجي في محافظة كركوك.

وقال المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الهندسة العسكرية وقسم الحركات في اللواء 16 بالحشد الشعبي، قامت، بتطهير الطريق الرابط بين قرية سامي العاصي والرشاد ضمن قاطع كركوك وشرق دجلة”.

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