الشرطة يواصل نزيف النقاط بتعادله أمام نفط ميسان

2020/12/18 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة نفط ميسان والشرطة في إطار مباريات الاسبوع التاسع من الدوري الممتاز بكرة القدم.

المباراة اقيمت على ملعب ميسان الاولمبي ظهر اليوم الجمعة بقيادة الحكم واثق محمد.

ولم ينتظر نفط ميسان طويلاً حتى تمكن ن افتتاح النتيجة بهدف لاعبه اليمني ناصر حمودة في الدقيقة الخامسة، فيما عدل الشرطة النتيجة عن طريق سعد ناطق في الدقيق 51.

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث اصبح رصيد الشرطة 14 نقطة في المركز الرابع وبذات الرصيد يقف نفط ميسان في المركز السادس.

وفي بقية المباريات، تغلب الكهرباء على القاسم بهدف نظيف، فيما تعادل امانة بغداد امام الصناعات الكهربائية من دون اهداف.

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