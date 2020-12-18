"جمعة الحبوبي" تستقطب عشرات المتظاهرين للتجمع وسط مدينة الناصرية

2020/12/18 | 16:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]توافد العشرات من متظاهري ذي قار، يوم الجمعة، على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية، لتنظيم تظاهرة "جمعة الحبوبي" التي حشدّ لها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

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