الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2020/12/18 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، حيث سجلت تسجل 1362 إصابة جديدة وتماثل 1770 حالة للشفاء و20 حالة وفاة.

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