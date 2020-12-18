القبض على متهم حاول إرتكاب جريمة قتل بشعة بحق عائلته

2020/12/18 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة في سيطرة التحرير في مديرية شرطة محافظة البصرة التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القبض على متهم حاول ارتكاب جريمة قتل بحق عائلته.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت العملية عند مرور عجلته نوع كابسة نفايات بالسيطرة، وعند تفتيش العجلة سمع أصوات امرأة وأطفال …

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