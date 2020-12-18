الكهرباء تكشف عن محطات جديدة ستدخل إلى المنظومة الوطنية قريباً

2020/12/18 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن محطات جديدة ستدخل إلى المنظومة الوطنية قريباً ، فيما أشار إلى أسباب تراجع تجهيز الكهرباء.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة وجهت دعوات لبعض الشركات العالمية في موضوع الجباية الالكترونية”، لافتاً إلى أن “الوزارة عاكفة على أن تدرس تلك العروض التجارية …

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