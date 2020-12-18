بالجدول :صعود بسيط باعداد الاصابات بكورونا في عموم العراق

2020/12/18 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم

الجمعة الموافق ١٨ كانون الاول ٢٠٢٠

وفقا للجدول ادناه

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