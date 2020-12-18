2020/12/18 | 16:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد مصدر مسؤول في دائرة الكهرباء ان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف سبب تدهور الطاقة الكهربائية في كربلاء المقدسة وكيفية توزيعها على المناطق بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظة كربلاء المقدسة تحصل على 390 ميكا
واط من الطاقة الكهربائية في الوقت الذي
كانت تحصل على اكثر من 800 ميكا واط خلال
ذروة فصل الصيف
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف سبب تدهور الطاقة الكهربائية في كربلاء المقدسة وكيفية توزيعها على المناطق بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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