تقرير يكشف سبب تدهور الطاقة الكهربائية في كربلاء المقدسة وكيفية توزيعها على المناطق بالمحافظة

2020/12/18 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مسؤول في دائرة الكهرباء ان

محافظة كربلاء المقدسة تحصل على 390 ميكا

واط من الطاقة الكهربائية في الوقت الذي

كانت تحصل على اكثر من 800 ميكا واط خلال

ذروة فصل الصيف

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر

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