شاهد على تاريخهم في شمال أفريقيا.. تونس تسعى لحماية التراث اليهودي

2020/12/18 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى تونس للحفاظ على التراث اليهودي المهدد بفعل عمليات نهب وتهريب طالت قطعا أثرية عبرية مهمة ونادرة في تونس وليبيا، وتعد شاهدا على تاريخ اليهود في شمال أفريقيا.

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