أردوغان يدعو العراق لتكثيف معركته ضد حزب العمال الكردستاني خلال زيارة الكاظمي لأنقرة

2020/12/18 | 16:33 - المصدر: فرانس 24

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يقوم بزيارة لأنقرة، أن البلدين اتفقا "على مواصلة المعركة ضد أعدائنا المشتركين" مشيرا إلى حزب العمال وتنظيم "الدولة الإسلامية".



ولكنه دعا بغداد لتكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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