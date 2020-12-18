رسالة شخصية إلى عيسى بن مريم... - غسان صابور

2020/12/18 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بعد أيام معدودة يحتفل عدة مليارات من البشر..



بعيد مولدك..



عيد الميلاد..



Noël كما يسمونه بفرنسا..



سيحتفل بعيدك ميلادك هذا بعديد من بلدان العالم..



رغم الكورونا..



ما عدا حيث ولدت..



لأن قبرك وآثار وجودك وخليقتك وحياتك وذكريات طفولتك وشبابك ورجولتك..



وصلبك..



وموتك..



والأرض التي ولدت فيها..



ومن حكموها فيما بعد..



ومن توالوا من غزاة...



محوا كل آثر عبورك..



لأنهم لا يحبون ما نشرت من سماح وتسامح..



بكل تعاليم ......





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