أيهما أفضل : الإغلاق ، أم عدم الإغلاق في ظل جائحة كورونا - نادية خلوف

2020/12/18 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف السويد و اليابان تدفعان ثمناً استثنائياً من أجل كورونا الكاتب :بول أوش محاضر أول ، مركز دراسات شرق وجنوب شرق آسيا ، جامعة لوندترجمة : نادية خلوف عن: theconversation.com من أكثر الأشياء المدهشة في جائحة الكورونا هي مدى الاختلاف الكبير في الاستجابات من بلد إلى آخر.



في أوائل عام 2020 ، عندما لم يُعرف الكثير عن الفيروس ، لم يكن هذا الاختلاف مفاجاً.



اليوم ، مع وجود عشرات الآلاف من ......





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