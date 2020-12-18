أيهما أفضل : الإغلاق ، أم عدم الإغلاق في ظل جائحة كورونا - نادية خلوف


أيهما أفضل : الإغلاق ، أم عدم الإغلاق في ظل جائحة كورونا - نادية خلوف
2020/12/18 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف السويد و اليابان تدفعان ثمناً استثنائياً من أجل كورونا الكاتب :بول أوش محاضر أول ، مركز دراسات شرق وجنوب شرق آسيا ، جامعة لوندترجمة : نادية خلوف عن: theconversation.com من أكثر الأشياء المدهشة في جائحة الكورونا هي مدى الاختلاف الكبير في الاستجابات من بلد إلى آخر.

في أوائل عام 2020 ، عندما لم يُعرف الكثير عن الفيروس ، لم يكن هذا الاختلاف مفاجاً.

اليوم ، مع وجود عشرات الآلاف من ......

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