النائب فالح الخزعلي يكشف عن اكبر صفقة فساد لبيع السكراب التابع لوزارة الصناعة

2020/12/18 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /كشف النائب فالح الخزعلي،اليوم عن اكبر صفقة فساد لبيع السكراب التابع الى وزارة الصناعة والمعادن.وقال الخزعلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، ان"وزير الصناعة اقال معاون مدير شركة الحديد والصلب لرفضه فساد الوزارة".واضاف: "نطلب استيضاحا وبيانا من وزير الصناعة حول ملف السكراب وبيعه"، مبينا ان"السكراب تم الاستحواذ عليه من قبل المافيات".واشار الى، انه تم صرف 180 مليون دولار على "مشروع الحديد والصلب "./انتهى8

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