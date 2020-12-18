العراق وتركيا يجتمعان منتصف الشهر المقبل بشان تقاسم المياه

2020/12/18 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :انه"على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء في تركيا، قرر الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي".وأضاف البيان أن "وزير الموارد المائية أعلن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة المقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي"./انتهى8

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