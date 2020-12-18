الصحة العراقية تعلن انباء سارة عن الشفاء من كورونا وشراء اللقاح

2020/12/18 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بالإصابات اليومية....

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